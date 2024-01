Meloni e Schlein | sarà duello in tv Sfida per ospitarle tra Mentana | Vespa e SkyTg24 Merlino | «A condurre sia una giornalista donna»

Per cosa Per un post che ormai è quasi meme con tanto di tag struscione ad Elly. Questo: "... sarà valutato dal Consiglio di presidenza per le sue dichiarazioni contro il governo. A ...Stonata dalla performance dellanella conferenza di inizio anno, laaccende i toni: 'mente al Paese, nega le difficoltà, 'rifiuta di assumersi le sue responsabilità. Se è vero ...Meloni vs Schlein, il match dell'annoin tv, Bruno Vespa arbitro, Conte rosica, ricordo di 20 anni fa con Berlusconi e Prodi.La ragione della soddisfazione e, in parte, dei timori dei Dem, si focalizza in quella definizione di “leader dell’opposizione” usata dalla Meloni, che riconoscendo la Schlein come leader non solo del ...