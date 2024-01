Meloni contro Schlein e Conte resta fuori | tutto quello che c' è da sapere sul duello tv dell' anno

(Di sabato 6 gennaio 2024) Se la giocano Sky e Rai, a quanto pare. Si farà, molto probabilmente, il confronto in tv tra Giorgiaed Elly. La leader dem aveva manifestato massima disponibilità durante l'ultima all'assemblea del Pd, a metà dicembre: "Sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di...

(Adnkronos) – “La sovranista de noantri , alias Giorgia Meloni , nella sua conferenza di fine anno ha speso più parole per Chiara Ferragni che per ... ()

I comunicatori e lobbisti non ci stanno e sparano ad alzo zero contro il presidente del Consiglio (mai dire "la", mi raccomando) Giorgia Meloni che ... (affaritaliani)

I comunicatori e lobbisti non ci stanno e sparano ad alzo zero contro il presidente del Consiglio (mai dire "la", mi raccomando) Giorgia Meloni che ... (affaritaliani)

La premier Giorgia Meloni «Faccia nomi e cog nomi di chi prova a ricattarla». In un’intervista a La Repubblica la leader del Partito Democratico ... (open.online)

...il ministro Francesco Lollobrigida a dover chiarire la posizione e l'intervento del Governo. ... leggi anche Carne coltivata: com'è fatta, pro ee le ragioni del divieto in Italia Articolo ...Querela Probabile' Dal punto di vista politico il presidente del Consiglio, Giorgia, nel ... Dito puntato dunqueil sottosegretario alla Giustizia: "Usa la polizia penitenziaria come una ...Da quando aveva iniziato poi a ricoprire incarichi politici si era esposto pubblicamente più volte contro i boss e i mafiosi ... Motivo per cui è stato ucciso. Meloni: “Eroe nazionale” Tra le varie ...Agli amici ha raccontato che il revolver che aveva a Capodanno gli è scivolato dalla tasca nonostante le testimonianze ...