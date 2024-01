Meghan Markle umiliata | gli editori le chiedono la bozza prima del pagamento

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo il successo del libro di memorie del Principe Harry, "Spare," uscito a gennaio 2023, l'attenzione si sposta su, pronta a condividere la sua storia attraverso un nuovo libro che promette di essere altrettanto rivelatore. Tuttavia, sembra che il percorso verso la pubblicazione non sia privo di ostacoli, con gliche adottano un approccio più cauto, apparentemente mettendo in discussione la credibilità della Duchessa di Sussex. L'indiscrezione lanciata dal Mirror rivela chepotrebbe seguire le orme del marito, lavorando su una biografia che potrebbe rappresentare una pietra tombale sui già compromessi rapporti con la Famiglia Reale. Mentre diversisono interessati ai diritti delle sue memorie, sembra che ci sia una condizione: produrre almeno tre capitoli ...

Eh sì,non è stata l'unica in famiglia ad avere un lavoro poco convenzionale per una royal. Sophie Winkleman ha lavorato, tra gli altri, in Due uomini e mezzo, Le Cronache di Narnia: il ...Nel trailer verdiamo Caspian chiedere a Laurie un parere sue raccontare a un confuso Jonathan Van Ness ( Queer Eye ) di essere un sapiosessuale che "una volta ha avuto un'erezione ...Anche quello che fanno Harry e Meghan Markle non sembra mai giusto. Quando nel 2020 la coppia ha deciso di dimettersi, i critici e l'opinione pubblica non hanno avuto molta simpatia. Così come alcuni ...Dino si sbagliava. Di grosso. Dopo aver abbandonato la recitazione e la serie di successo "Suits", Meghan Markle ha sposato il principe Harry, con tutte le polemiche che sono seguite al loro ...