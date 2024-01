Me contro Te | è polemica per la differenza d’età Sofì risponde

Il Grande Fratello , lo sappiamo, è una casa che entra a sua volta in altre case di famiglie italiane. I partecipanti al reality non hanno contatti ... (ilfattoquotidiano)

Victor Osimhen , squalificato nel match contro il Monza in seguito all’espulsione rimediata nella trasferta di Roma, ha ottenuto un permesso per ... (spazionapoli)

Sembra che non tutti siano felici di riveder Ilary Blasi al timone della nuova edizione de L’ Isola dei Famosi . Ecco cosa succede (comingsoon)

...zampata del centrocampista in pieno recupero regala a Simone Inzaghi non solo i tre puntiil ... Una codain una gara che ha riservato grandi emozioni nel finale, perché il Verona ha ......tra protagonisti del reparto geriatrico che vedrà quest'anno molto probabilmente BidenTrump. attrezzatissimo nellatelevisiva e con un pedigree politico paragonabile a quello della ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro l'Hellas Verona vinto grazie al 2 a 1 realizzato da Davide Frattesi che ha consegnato ...A innescare le polemiche è il ds gialloblu Sean Sogliano ... Potevamo segnare il 2-1 in due occasioni, lo abbiamo trovato, poi il rigore contro. È stata una partita di sofferenza. L’occasione due ...