Mbappé si confessa | “Mi manca la normalità della vita lontano dai riflettori”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 gennaio 2024) L'attaccanteNazionale francese non rimpiange, comunque, la sua quotidianità da star "Ho perso la spontaneità dell'essere umano". L'attaccanteNazionale francese e del Psg, Kyliansiin un'intervista a 'Envoyé Special' che andrà in onda su France 2 il 18 gennaio prossimo. "Non mi ricordo neanche più" quando ho comprato il pane