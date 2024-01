Mazzarri | “Ripagherò il Napoli | pronti per il Torino”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 6 gennaio 2024) In conferenza,parla del legame con, delle aspettative per il match con ile degli ultimi aggiustamenti tattici. Walter, ha perlato in conferenza stampa alla vigilia di, per gli azzurri la trasferta in Piemonte dovrà rappresentare un punto di svolta ., la conferenza stampaWalter, tecnico del, ha mostrato un forte attaccamento verso il club partenopeo e una grande motivazione a ripagare il debito di gratitudine verso i tifosi, come evidenziato nella sua conferenza stampa alla vigilia del match contro il. “Sono in debito cone sto facendo di tutto per farlo capire anche ai ...