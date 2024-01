Mazzarri | «Pochi punti? Mancano sette-otto titolari | non si può essere così pignoli»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 gennaio 2024) Domani alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Torino per concludere il girone d’andata. Il tecnico, Walterha parlato on conferenza per presentare il match. Desiderio per il 2024? «Vorrei che s’invertisse la rotta sui risultati, col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione» Sugli esterni offensivi: «Zerbin è un’ala destra, ha fatto tutta la fascia come faceva Politano anche l’anno scorso quando il Napoli di Spalletti s’abbassava, rientrava anche Kvara. Lozano e Politano facevano ciò che faceva Zerbin, era un meccanismo per non subire pericoli sul secondo palo» Sulle ultime uscite: «Contro il Monza abbiamo giocato molto bene creandopalle gol e concedendo solo un mezzo contropiede a loro. Abbiamo chiuso la partita con il 4-2-4, abbiamo fatto lo sforzo per vincerla. L’occasione di Gaetano sembrava come quelle di ...