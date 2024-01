Mazzarri contro il VAR | «Non ci tutela Viene usato male»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Walter, allenatore del Napoli, ha parlato così in conferenza stampail Torino: ritornando a parlare del VAR Walterha parlato così in conferenza stampa prima della gara tra il Napoli e il Torino. LE PAROLE – «Mazzocchi? Contento per il suo acquisto, ha voglia di fare la differenza. Affrontiamo una squadra con un attacco molto importante visto che hanno Zapata e Sanabria. Sul VAR penso che sia brutto vedere che con tutta la tecnologia che abbiamo si possano vedere falli a palla lontana su un calciatore: questo è lampante su Osimhen, su Kvara. Quando poi Kvara fa una mezza reazione inveceammonito lui. Altrimenti ritorniamo ai miei tempi in cui il giocatore più forte veniva preso a gomitate e l’arbitro non vedeva».