Materazzi | «Thiago Motta spero non al Milan da tifoso dell’Inter»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Marcorisponde al paragone traed Antonio Conte e rivela una speranza dasu Sportitalia. COMPLIMENTI – Marcorisponde al paragone tra due allenatori: «o Conte al? Sono due profili molto diversi, usano metodologie e sistemi di gioco diversi. Conte ha già dimostrato di essere un grande, ha vinto ovunque è andato.sta facendo un lavoro incredibile a Bologna, ma ha già salvato lo Spezia prima. Io dico sempre che è pronto per una grande, ma lo sarebbe stato già quando ha iniziato ad allenare le giovanili del PSG.per lui che possa arrivare in una grandissima piazza. Mi auguro non alperché sono ...

Il Bologna diMotta è la rivelazione della Serie A e sogna la Champions League . Un vero capolavoro quello ... Qualsiasi atleta che ha giocato con lui, da Buffon aa Juric, dicevano che ...ha detto che lei rispetto a lui non ha ancora allenato una formula uno come Mou.. o il ...Motta sulle doti speciali della sua squadra: " Come affrontiamo le situazioni nel momento di ...(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Un gol di De Silvestri al minuto 95 regala al Bologna il pareggio contro il Genoa. L'anticipo della 19/a giornata del campionato di serie A termina in parità, ...L’ex calciatore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato così di Arnautovic e della possibilità che Antonio Conte alleni il Milan Marco Materazzi non ha dubbi. Ecco il suo chiaro pensiero a Sportitalia s ...