Marta Callegaro sta male | visitata in ospedale | «Non è nulla di grave» Poche ore dopo muore

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un episodio tragico scuote la comunità di Mira:, 62 anni, è deceduta in circostanze sospette all’di Dolo, Venezia. La Procura di Venezia, guidata dalla magistrata Daniela Moroni, ha aperto un’indagine per omicidio colposo in ambito sanitario, focalizzando l’attenzione su una dottoressa del pronto soccorso di Dolo, 47 anni, di Padova.si era recata inil 30 dicembre,aver perso i sensi e manifestato sintomi influenzali. Inizialmente diagnosticata con un principio di gastroenterite, era stata ricoverata in Geriatria in attesa di un posto in Nefrologia. Pochissime ore, tuttavia, ha subito un arresto cardiaco fatale, un esito che ha destato i dubbi del marito, spingendolo a presentare una ...