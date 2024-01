Marolda sul mercato del Napoli | “Temo che il Club stia arrivando alle trattative con un cappio al collo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ciccio, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciosule della gara che domenica gli azzurri giocheranno in casa del Torino. Questo quanto detto dal giornalista:Dragusin non sa se è il profilo giusro per il“Dragusin non so se è il profilo, ma rispondecaratteristiche che cerca il. Io peròuna cosa, che ila questecon unale questo comporti anche un raddoppio dei prezzi. Bisogna capire se questi sono calciatori che spostano gli equilibri, io penso che per spostare la cifra tecnica del ...