Mario Zagallo …

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il ricordo diDa sempre, soprattutto nelle versioni del secondo dopoguerra, il calcio mondiale si è identificato con il Brasile, probabilmente anche sull’abbrivio delle forti emozioni che aveva suscitato la “tragedia sportiva” del 1950. Il calcio mondiale non poteva non identificarsi con i giocolieri brasiliani, che con Pelé iniziavano a dare anche concretezza al loro modo di giocare, a partire dal mondiale svedese del 1958, in una squadra che oggi definiremmo “All Star”, perché composta da grandi campioni: oltre allo stesso Pelé, Djalma e Nilton Santos, Garrincha, Didì, Vavà, e. Quest’ultimo, scomparso in queste ore, è stato imprescindibile per quelle selezioni vincenti almeno quanto lo stesso O’ Rey, ricoprendo un doppio ruolo di centrocampista e di attaccante, ma fungendo da vero ...