Mario Zagallo | il Brasile piange il quattro volte campione del mondo

Il calcio brasiliano piange, uno dei primi fuoriclasse della Seleçao , scomparso all'età di 92 anni. Quattro volte campione del mondo con la nazionale verdeoro, prima da calciatore e poi da allenatore. Ha vissuto ...Il mondo del calcio piange la scomparsa di, leggenda del calcio brasiliano e campione del mondo per ben 4 volte, sia da giocatore (nel 1958 in Svezia e nel 1962 in Cile) che da allenatore. Se n'è andato all'età di 92 anni, ...È stato una leggenda del calcio brasiliano, e non solo. L’unico a vincere quattro mondiali, prima da calciatore e poi da ct e da coordinatore tecnico. È morto all'età di 92 anni Mario… Leggi ...È morto a 92 anni Mario Zagallo, leggenda del calcio brasiliano, vincitore di quattro Mondiali, prima da giocatore e poi da CT della nazionale ...