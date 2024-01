Mario Vanacore | il figlio del portiere di via Poma | “Ho visto Simonetta Cesaroni già morta | ce l’hanno con la mia famiglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) “L’unica volta che hoera“. Lo dice in un’intervista a La Stampa, indicato come possibile killer dinell’informativa che i carabinieri hanno consegnato ai magistrati della procura di Roma nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio. “Cecon la mia– commenta -. Magari qualcuno che abbiamo anche querelato”.ha presentato un esposto in primavera, insieme al suo avvocato, per “calunnia e diffamazione. Ero stanco di essere indicato come responsabile del delitto di via”. Si dice “sconcertato. Arrabbiato, molto arrabbiato. La mia posizione era stata esclusa anni fa”. Di quel 7 agosto 1990 ...