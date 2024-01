Mario Sechi | ecco i Re Mogi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) È arrivata la Befana, che come sanno tutti “vien di notte con le scarpe tutte rotte”. E per quanto consumate, le suole della vecchia signora sono l'esempio di un cammino di saggezza, sono il buonsenso che manca agli esponenti del piccolo establishment politico-editoriale che non si rassegna a un dato di fatto: ha perso le elezioni e dopo un anno affonda nelle sabbie mobili della sua ignoranza. Speravano nell'Armageddon, nella caduta, nella rovina, nella crisi, nell'invasione delle cavallette, s'erano attaccati al pistola del Capodanno, sono usciti dalla conferenza stampa di fine (inizio) anno di Giorgia Meloni doloranti proprio dove colpisce il Tafazzi. Il premier prepara l'agenda del 2024, i prossimi vertici internazionali, il programma del vertice del G7 che per l'Italia è un appuntamento fondamentale, la campagna per il voto europeo. I suoi avversari? Non c'è l'ombra di una proposta ...