Marelli confuso | «Arnautovic trattiene Magnani! Bastoni antisportivo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’Inter ha battuto il Verona a San Siro 2-1 non senza difficoltà e le solite immancabili polemiche arbitrali. Un finale concitato tra la prima in classifica e i veneti con tanto di rigore assegnato al 100? ma ciò che fa discutere maggiormente è il gol vittoria di Frattesi per un precedente contatto trae Duda.su DAZN non ha dubbi: la rete era da annullare TRATTENUTA CHE NON ESISTE – L’Inter ha battuto il Verona a San Siro consolidando la prima posizione in classifica. Sono tre gli episodi arbitrali analizzati da Luca, a iniziare dal fallo chiesto dai nerazzurri sulla rete dell’1-1 gialloblù dove l’ex arbitro vede una misteriosa trattenuta di Marko: «Iniziamo dalla rete del Verona che è stata convalidata dopo un veloce check del VAR per un contrasto tra Magnani e ...