Mare fuori | nuove date per il musical | i biglietti

(Di sabato 6 gennaio 2024)per ildi, successo a Napoli, il cast è pronto per calcare i palchi di tutta Italia Un grande successo di pubblico ha segnato dal debutto del 14 dicembre a oggi il cammino del, che ha registrato ben ventuno sold-out. La produzione Best Live, per venire incontro alle numerose richieste del pubblico, ha deciso di aprire altre quattrodall’11 al 14 gennaio. Lo spettacolo (trasposizione della fortunata serie tv Rai – Picomedia) diretto da Alessandro Siani ha raccolto in teatro migliaia di persone, tra cui tanti ragazzi che hanno accolto con entusiasmo il cast dello spettacolo. Sul palco: Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico ...