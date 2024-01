MANUTENTORE MACCHINE UTENSILI

(Di sabato 6 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 12/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore della METALMECCANICA un La figura ricerca ha un’ ESPERIENZA pregressa nella mansione di almeno 2 ANNI. Zona di Lavoro: Spello (PG) Verranno prese in considerazione solo candidature dai comuni di SPELLO o LIMITROFI. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

... riconosciuto da ENAC come percorso valido per l'ottenimento della Licenza di... Inoltre il laboratorio di Lavorazione Lamiera Aeronautica è stato dotato di una moderna Waterjetper ...Optare per iladeguato di impianti oleodinamici Oleodinamica Mas, con sede a Torino, è ...impianti oleodinamici è essenziale per assicurare l'efficienza operativa e la durata delleI dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...