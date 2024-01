Maltempo sull’Italia | è allerta meteo gialla e arancione | ecco dove

In Emilia Romagna e Toscana è allerta arancione, gialla in quasi tutte le altre regionitra oggi, sabato 6 gennaio, e domani domenica 7, con allerta arancione in Emilia Romagna e Toscana e gialla in quasi tutte le altre regioni per temporali, venti forti occidentali ...Nelle prossime ore previsto freddocon precipitazioni possibili ovunque, nevose a mille metri' Appennino, a quote via via più basse sulle Alpidell'Epifania, frane e alberi caduti in Liguria. In Toscana fiumi ...