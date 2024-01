Maltempo | prorogata ed estesa l’allerta meteo gialla in Campania

(Di sabato 6 gennaio 2024) La Protezione Civile dellaha prorogato l’avviso in vigore di allertadi livello giallo per piogge e temporali fino alle 23 di domani, domenica 7 gennaio estendendo la criticità a tutta la regione. Si prevede, infatti, un peggioramento del quadro. Il Centro Funzionale evidenzia temporali anche intensi, venti forti occidentali, temporaneamente molto forti e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste. Se fino alle 23 di stasera le precipitazioni saranno caratterizzate da “incertezza previsionale e rapidità di evoluzione”, nelle 24 ore successive, la perturbazione sarà in estensione su tutta la regione. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico per temporali: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici ...

E' stata prorogata anche per domani l'allerta arancione per Maltempo sull'Emilia - Romagna per i temporali previsti. l'allerta riguarda la quasi ... (247.libero)

Dalle 20 di stasera è estesa l’allerta meteo in Campania , che resterà in vigore fino alle 20 di domani, mercoledì 8 novembre. È attualmente in ... (2anews)

In vigore una alle rta meteo Gialla per piogge e temporali diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania sulle zone 1 (Piana Campana, ... (247.libero)

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Meteo, coda disul ponente savonese: allerta giallaPosted on 9 ......2019 2 Dicembre 2019 Author Redazione 30 cm di neve sul Monte Settepani La domenica diha ... varato il nuovo canale informativo, ecco come entrare a farne parte Ceriale,concessione ...La Protezione Civile della Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 23 di domani, domenica 7 gennaio estendendo la criticità a tutta ...Si prevede un peggioramento del quadro meteo. Il Centro Funzionale evidenzia temporali anche intensi, venti forti occidentali, temporaneamente molto ...