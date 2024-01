Mafia | Palermo | oggi cerimonia commemorazione Piersanti Mattarella

(Di sabato 6 gennaio 2024), 6 gen. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina, alle ore 9, in via Libertà a, ladiin ricordo di, l'ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 sotto la sua abitazione mentre andava a messa. Sul luogo del delitto saranno presenti le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone in ricordo dell'ex governatore.

... nel 1964 divenne consigliere comunale di, nel 1967 deputato regionale, nel 1971 e fino al ... L'impegno contro la- Durante il suo mandato si è battuto contro la, ha tentato di ...... viene ucciso sotto casa, in via Libertà a. Aveva innovato la politica siciliana con disposizioni in materia economica, contro lae il malaffare nella regione. Il documentario di ...Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina, alle ore 9, in via Libertà a Palermo, la cerimonia di commemorazione in ricordo di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana ...Qui è stato ucciso dalla mafia 44 anni fa, a pochi passi dalla sua abitazione da dove era uscito con la sua famiglia per andare a Messa nel giorno dell’Epifania del 6 gennaio 1980. A poche decine di ...