Mafia | Casellati | ' Piersanti Mattarella simbolo integrità e coraggio | esempio per tutti'

(Di sabato 6 gennaio 2024) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Quarantaquattro anni fa laassassinava. Un uomo che ha combattuto per cambiare la Sicilia, per rinnovare la politica e costruire una società più giusta. Lo spirito riformatore che ne ha contraddistinto la carriera, unito al doloroso sacrificio che oggi ricordiamo, lo hanno reso undi, unper ogni Italiano". Così sui social la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Albertiricorda il governatore siciliano ucciso dallaa Palermo il 6 gennaio del 1980.

