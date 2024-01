Mafia | Capo Stato visita rende omaggio a fratello Piersanti | visita a cimitero Castellammare Golfo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha resoalMattarella, ucciso il 6 gennaio 1980, facendoaldidel Golfo dove è sepolto l'ex Presidente della Regione. Ma non ha partecipato questa mattina alla deposizione delle corone in via Libertà, sul luogo del delitto, dove èosservato un minuto di silenzio. Adesso sta partecipando alla santa messa che si celebra nella chiesetta all'interno dell'Istituto Gonzaga di Palermo. Nel pomeriggio ildellolascerà Palermo per fare ritorno a Roma.