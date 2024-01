Mafia | 44 anni fa l’assassinio di Piersanti Mattarella

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 gennaio 2024)era appena entrato sulla sua Fiat 132; con lui, pronti per dirigersi in chiesa per la messa dell’Epifania, la moglie, i due figli e la suocera. Pochi istanti prima di mettere in moto, il silenzio di una sonnacchiosa via Libertà fu squarciato dai colpi di pistola. Il presidente della Regione, simbolo del riscatto e di una nuova rivoluzione siciliana ispirata ai valori dell’anti, fu ferito a morte. A nulla valsero i soccorsi. Il primo a precipitarsi a dare aiuto fu il fratello Sergio, che qualche decennio dopo è diventato il presidente della Repubblica. L’immagine del corpo privo di vita adagiato sulle ginocchia del fratello e catturata dalla fotografa Letizia Battaglia oggi è un’istantanea che riempie quel fitto album di morti ammazzati a Palermo. Era il 6 ...