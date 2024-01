Lotteria Italia 2024 | su Rai 1 l’estrazione del 6 gennaio ad “Affari Tuoi” | in palio 5 milioni di euro | ecco tutti i premi

5 milioni di euro in palio per il primo premi o, boom di vendite Cominciato il countdown per la Lotteria Italia 2024 . I biglietti vincenti della ... (sbircialanotizia)

Cominciato il countdown per la Lotteria Italia 2024. I biglietti vincenti della storica lotteria della Befana verranno estratti nella serata di oggi, 6 gennaio 2024, durante la trasmissione 'Affari Tuoi'. Primo premio in palio ben 5 milioni di euro. Come da tradizione, il 6 gennaio, oltre che il giorno dell'Epifania che chiude il lungo periodo delle feste natalizie, è anche quello dell'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, che saranno assegnati in diretta tv su Rai 1 durante il programma 'Affari tuoi' condotto da Amadeus. Dal 2000 sono stati assegnati 24 primi premi alla Lotteria Italia. Marchigiani a caccia del colpo grosso: venduti 162mila biglietti della Lotteria Italia 2023, il 13,7% in più dell'anno scorso.