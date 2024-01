Lotteria Italia 2024 | oggi l’estrazione dei biglietti vincenti | come riscuotere i premi

(Di sabato 6 gennaio 2024) 5 milioni di euro in palio per il primoo, boom di vendite Cominciato il countdown per la. Idella storicadella Befana verranno estratti nella serata di, 6 gennaio, durante la trasmissione 'Affari Tuoi'. Primoo in palio ben 5 milioni di euro. E quest’anno la

5 milioni di euro in palio per il primo premio, boom di vendite Cominciato il countdown per la2024 . I biglietti vincenti della storicadella Befana verranno estratti nella serata di oggi, 6 gennaio 2024, durante la trasmissione 'Affari Tuoi'. Primo premio in palio ben ...Vendite in leggero aumento per la2023 nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 162.760, il 13,7% in più sulla precedente edizione, quando erano stati 143.100. Va alla provincia di Ancona , riporta Agipronews, ...Marchigiani a caccia del colpo grosso: venduti 162mila biglietti della Lotteria Italia 2023, il 13,7% in più dell'anno scorso. Ancona scatenata ...Impennata delle vendite in Veneto per la Lotteria Italia, che chiude l’edizione 2023 con 421.780 biglietti venduti, e boom a Verona.