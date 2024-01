Lotteria Italia 2024 estrazione stasera in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di sabato 6 gennaio 2024) Torna l’attesissimo appuntamento nella calza della Befana con lad’in tv. Il concorso delsi chiude, sabato 6 gennaio 2023, ecco allora di seguito le informazioni sutv e. Come ogni anno l’si terrà su Rai Uno alle ore 20.35 all’interno della trasmissione “Affari tuoi – Speciale”, con la conduzione di Amadeus. Visione ingarantita su Rai Play. Per l’occasione, tanti ospiti arriveranno al Teatro delle Vittorie: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro ...

Arriva puntuale, come per ogni giorno dell'Epifania, la Lotteria Italia . Anche stavolta, oggi, 6 gennaio 2024 , dalle 20.35 su Rai 1, Amadeus è il ... (today)

Sono circa 7 milioni i biglietti venduti delladal 25 settembre 2023 con un incremento del +10% rispetto al 2022. E' dunque in netta ripresa lanazionale legata per anni ai varietà del sabato sera di Raiuno. L'estrazione ...Emiliano - romagnoli a caccia di fortuna. In regione sono stati venduti 616.570 biglietti della, il 14% in più rispetto all'anno scorso, quando ne furono acquistati 540.750.In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti in totale 6.703.526 biglietti. Lo rende noto l'Agenzia delle Dogane e dei Monpopoli. Il Lazio… Leggi ...Il numero dei tagliandi è cresciuto anche in Lombardia. Il primo premio è di 5 milioni di euro, la sera dell’Epifania l’estrazione dei numeri vincenti ...