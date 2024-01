Lotteria Italia 2024 | ecco l’estrazione dei biglietti vincenti | tutti i premi

PISA - Sono oltre 460mila i tagliandi per lastaccati in Toscana, dato in salita rispetto all'anno scorso e in linea con quello nazionale. A dare notizia delle vendite è Agipronews. Per la precisione, in Toscana sono stati ...L'AQUILA. Vendite in forte aumento per lain Abruzzo: come riferisce agipronews infatti, sono stati 188.120 i biglietti venduti, con un aumento del 18,4% in più rispetto alla scorsa edizione. A livello provinciale, L'Aquila si ...Sabato 6 gennaio 2024, in diretta tv su dalle 21:30 su Rai Uno, ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, in concomitanza con la trasmissione TV 'Affari tuoi'. In Liguria sono ...Affari Tuoi Lotteria Italia 2024 è in diretta o registrato il programma del 6 gennaio. Dove lo fanno Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2024 ...