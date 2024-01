Lotteria Italia 2024 | ecco i premi di consolazione | biglietti | numeri e soldi in palio

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) La serata dei sogni e dei desideri è arrivata. Come da tradizione nel giorno dell’Epifania è il momento dell’estrazione della. Saranno 5 idi prima categoria della2023, con il primo da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo da 2,5 milioni, il terzo sarà pari a 2 milioni. Il quartoo varrà 1,5 milioni e il quinto sarà pari a un milione. Isaranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Saranno 15 idi seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Secondo i dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono oltre 6,7 milioni ivenduti: ”E’ andata molto meglio ...