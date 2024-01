Lotteria Italia 2023 | aumento record delle vendite | +10% | staccati 6 | 7 milioni di biglietti

Leggi su open.online

(Di sabato 6 gennaio 2024) La buona notizia per le casse dello Stato è che la vendita deidellaè tornata a correre, dopo il crollo del 2020 a causa della pandemia di Covid e le limitazioni agli spostamenti. Quella negativa è che spesso il numero dei tagliandinei concorsi a premi non è indice di buona salute per l’economia né di fiducia dei consumatori: solitamente ci si rivolge con più frequenza alla dea bendata quando si cerca di ribaltare le proprie fortune, un sogno ad occhi aperti per scacciare crisi, inflazione o rincari. La, il tradizionale concorsonefestività natalizie la cui estrazione si svolge il giorno dell’Epifania, ha registrato undel 10 per cento di ...