L’Occidente non può restare immobile di fronte all’escalation delle esecuzioni in Iran

(Di sabato 6 gennaio 2024) Mojahed Kourkour ha trentotto anni ed è in carcere nella prigione di Ahvaz, nell’occidentale, da novembre 2022. La Corte Suprema della Repubblica Islamica lo ha condannato a morte e nei prossimi giorni il regime di Teheran potrebbe compiere l’esecuzione. L’accusa contro di lui è puramente strumentale, creata ad arte: avrebbe ucciso un bambino di nove anni, Kian Pirfalak, sparando durante una manifestazione del movimento “Donna, Vita, Libertà” interrotta dalle forze di sicurezzaiane. Solo che quest’accusa non sta in piedi. Tutte le indagini esterne – compresa un’inchiesta della Bbc – hanno concluso che Kourkour non è colpevole, e la stessa famiglia di Kian ha ripetuto più volte che Kourkour non c’entra niente con quell’episodio: il padre di Kian, Meysam, ferito quel giorno, dice che a sparare è stato Mohammad Alipour, membro del Corpo ...