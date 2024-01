LIVE – Treviso-Varese | Serie A1 2023 2024 basket | DIRETTA

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida come 15^ giornata dellaA1di. Testa a testa molto interessante tra due squadre alla ricerca di punti importanti per risalire in classifica. Dopo quattro vittorie di fila, la formazione di coach Vitucci è caduta di misura contro Pistoia; la formazione lombarda, invece, arriva da due vittorie di fila, compresa l’ultima contro Reggio Emilia dopo una grande prestazione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 6 gennaio sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...

Un nuovo grande appuntamento con la musica di qualità al Cornerdell'Inverness Pub di Mareno di Piave , sabato 6 gennaio arriva Barry Finnerty Superbad Funk Machine. La leggenda della chitarra jazz americana conosciuto per il suo lavoro come musicista di ...La bambina non è in pericolo di vita, il padre è piantonato in ospedale Di: Redazione SardegnaUn uomo ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo al primo piano e poi ha tentato il suicidio ...La partita Treviso - Union Clodiense di Domenica 7 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 18° giornata di Serie D - Girone ...Il presidente della formazione veneta, Paolo Vazzoler, parla dell'inizio di stagione e della prossima sfida contro una delle squadre più in ...