LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Bischofshofen in DIRETTA | Kobayashi allunga su Wellinger! Insam è 23mo

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15. STEFAN KRAFT! Bravissimo l’austriaco con grande pressione, miglior risultato su questo trampolino con una misura di 140 metri, punteggio di 288.9. Oraa chiudere 18.14. VOLA LANISEK! Grande salto dello sloveno che raggiunge 141 metri, punteggio di 281.8. Attenzione perchè potrebbe anche essere un salto da vittoria. Ora Kraft 18.13: Peccato per lo sloveno Kos che sbaglia il tempo di uscita dal dente e si ferma a 120.5 metri, punteggio di 238.7,guadagna una posizione. Ora Lanisek 18.12: Grande salto del veterano Fettner che sfrutta anche una folata di vento favorevole, misura di 135 metri, punteggio di 271.4 e primo posto provvisorio. Ora Kos 18.11. Non straordinario il salto di Aigner, che atterra a 131 metri con vento più forte ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10: Vento alle spalle anche per D. Prevc, misura di 120.5, punteggio di 124.3, 21mo posto, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36: Ryoyu Kobayashi vince la qualificazione e domani salterà per ultimo nella prima serie. Ha dato ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22: Bene l’unico azzurro in gara, Alex Insam che ha chiuso al 17mo posto la prima serie 17.21. allunga ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Ladei Quattro Trampolini parte da Oberstdorf in Baviera, inaugurando la prima di quattro ...Per il quarantacinquennale deiFabrizio De André e PFM in concerto, la PFM torna sui palchi ... Fabrizio De André disse: "La nostraè stata il primo esempio di collaborazione tra due modi ...