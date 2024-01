LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Bischofshofen in DIRETTA | E’ tris da leggenda per Kobayashi | quattro volte secondo! Vince Kraft | Insam è 23mo

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30: Anche per la Tournèe 2023-è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di salto con gli sci. Buona serata! 18.27: Molto bene anche l’azzurroche chiude alposto la gara diesattamente come a Garmisch. Tournèe molto positiva la sua, peccato per la squalifica di Innsbruck, sarebbe stato sempre a punti 18.25: La classifica della Tournèe vede in testa Ryoyucon 1145.2, secondo posto per il tedesco Wellinger con 1120.7, terzo poisto per l’austriacocon 1112.7, quarto l’austriaco Hoerl con 1039.5, quinto Lanisek con 1089.1, sesto Hayboeck con 1066.9, settimo Kos con 1043.8, ottavo Lindvik con 1029.4, decimo Zajc con 1026.0 18.21: A ...