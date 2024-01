LIVE Tour de Ski 2024 | 15 km Val di Fiemme in DIRETTA | si ritira Pellegrino | a Valnes la tappa | Amundsen sempre leader Tris di Svahn tra le donne

2 seed @GrigorDimitrov sets up a showdown with top seed Holger Rune down under.@BrisbaneTennis - #BrisbaneTennis pic.twitter.com/hr3eCKksfW ATP(@atptour) January 6, 2024SCORE ORDINE DI ...Ilpartirà da Trento (data zero) per poi proseguire sui palchi dei club delle principali città italiane e non solo. Il 13 aprile sarà per la prima voltaal Palazzo dello Sport di Roma, per ...Federico Pellegrino non ha preso il via nella 15 km mass start in tecnica classica in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski. L'azzurro si è così ritirato dalla prestigiosa manifestazione alla ...Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la squadra di Gasperini. Segui la diretta testuale. In vista del tour de force delle prossime tre partite, Mourinho dovrà gestire ...