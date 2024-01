LIVE Tour de Ski 2024 | 15 km Val di Fiemme in DIRETTA | si parte al femminile | tappa decisiva per la vittoria finale!

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:32 Nessuna sembra avere problemi di tenuta sulla prima salita, la 20km di Davos ha sicuramente insegnato qualcosa in termini di sciolina. 11:30 SI COMINCIA! 11:29 Nevica cospicuamente in Val di, potrebbe venire fuori nuovamente una gara dura. La scelta dei materiali potrebbe essere. 11:26 Oggi ci saranno anche due bonus time agli 8.5km e al traguardo, le occasioni per recuperare distacco in classifica non mancano. 11:23 In casa Italia Caterina Ganz e Anna Comarella erano rispettivamente 27esima e 32esima dopo l’ultima, visti gli ultimi ritiri l’obiettivo diventa quello di strappare un posto nella top20 finale. 11:20 Jessie Diggins ha un buon vantaggio da amministrare e sul Cermis potrebbe essere la seconda forza in campo, Kerttu ...

Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, l'ultimo atto del 18° Tour de Ski in Val di Fiemme: 15 km TC mass start e 10 km TL della Final Climb ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della penultima giornata del Tour de Ski 2024. Si torna in Italia per le ultime due t ...