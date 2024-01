LIVE Tour de Ski 2024 | 15 km Val di Fiemme in DIRETTA | Karlsson prova ad avvicinare Diggins!

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:05 Le atlete più attardate hanno approfittato della discesa per rientrare, ai 10km il gruppo è composto nuovamente da 20 atlete, purtroppo non ci sono le italiane. 12:03 In 9 prendono qualche secondo di margine, tutte le migliori in classifica sono davanti. 12:00 15 secondi di abbuono conquistati da Frida, 12 per Sundling, Diggins si accontenta di 6, Niskanen di 4 e Weng di 3. Le svedesi tornano abbondantemente sotto i 50 secondi da Diggins. 11:57 Niskanen e Diggins restano coperte, dal prossimo giro inizierà la bagarre per il bonus time. 11:55 Si ritira Johanna Hagstroem, restano in 31 in pista. 11:53 Le italiane si staccano leggermente ai 6km: Comarella 25esima a 13”7, Ganz 26esima a 16”1. 11:50 5km percorsi in 18:05.4, gara che dovrebbe durare leggermente meno di un’ora, vi ...

