LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | si parte con la Team Sprint | attesa per Davide Ghiotto!

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:32 SI COMINCIA! La Finlandia apre le danze. 14:30 Pubblico delle grandi occasioni in Olanda, si preannuncia una giornata spettacolare sotto tutti i punti di vista. 14:29 Ad Heerenveen è tutto pronto per l’inizio della seconda giornata! 14:26 Questa la startlist dellamaschile: Finlandia, Olanda, Polonia, Germania e Norvegia. 14:23 Sul finale sarà il momento dei 1500m femminili, con Veronica Luciani e Francesca Lollobrigida pronte a dare battaglia. 14:20 La gara piùper l’Italia sarà sicuramente quella dei 5000m maschili, saranno tre gli azzurri in gara: Riccardo Lorello, Michele Malfatti eGhiotto. Quest’ultimo è il grande favorito della vigilia insieme a Patrick Roest, i due scenderanno sul ghiaccio insieme e ...

Appuntamentoanche per i Mundial, un trio pugliese che esprime il connubio tra la musica ... lodate letterario; gli appuntamenti al buio con i libri; un Laboratorio di sketch, a cura di ...OMS+ supports hightransactions, in real - time, across multiple sales channels. For ...//store.sap.com/dcp/en/product/display - 0000006561__v1 About Graybar Graybar, a Fortune 500 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live della seconda giornata degli Europei 2024 di speed skating a Heerenveen (Paesi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buonanotte! 21.58: Inizia con una bella medaglia d'argento l'Europeo dell'Italia ch ...