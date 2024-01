LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | Roest inarrivabile | Davide Ghiotto si tinge d’argento! Lollobrigida in testa sui 1500

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26 SIIIIIII!!!!!! Prima Francescain 1:55.54!!! L’azzurra toglie 4?45 al precedente miglior crono! Seconda Veronica Luciani col personale in 1:59.47, a 3.93, la quale toglie 1?45 al precedente primato di 2:00.92! 17.25 Dopo 700 metriprima e Luciani terza! 17.24 Settima batteria tutta italiana: Francescae Veronica Luciani al via! 17.23 Seconda la tedesca Lea Sophie Scholz in 2:00.22, a 0.23, quarta la polacca Natalia Jabrzyk col personale in 2:00.39, a 0.40. 17.20 Ancora nessun movimento in: sesta la polacca Iga Wojtasik in 2:02.62, a 2.63, ottava la tedesca Josephine Schlörb in 2:04.39, a 4.40. 17.16 Quarta l’elvetica Ramona Härdi col personale in 2:01.00, a 1.01, mentre è sesta la ceca Zuzana ...

Appuntamentoanche per i Mundial, un trio pugliese che esprime il connubio tra la musica ... lodate letterario; gli appuntamenti al buio con i libri; un Laboratorio di sketch, a cura di ...OMS+ supports hightransactions, in real - time, across multiple sales channels. For ...//store.sap.com/dcp/en/product/display - 0000006561__v1 About Graybar Graybar, a Fortune 500 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live della seconda giornata degli Europei 2024 di speed skating a Heerenveen (Paesi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buonanotte! 21.58: Inizia con una bella medaglia d'argento l'Europeo dell'Italia ch ...