LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | Pergher nona nei 500m | tra poco Davide Ghiotto!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Adesso sarà il momento delle premiazioni prima dei super attesi 5000m maschili. 15:11 Da segnalare l’ottimo nono posto di Serena(38”88). 15:10 Questo il podio definitivo: 1.Femke Kok (37”28) 2.Jutta Leerdam (37”70) 3.Vanessa Herzog (37”89) 15:08 DOMINIO OLANDESE! Femke Kok dominia in lungo e in largo in 37”28, Jutta Leerdam completa la festa con un argento in 37”70. 15:06 Vanessa Herzog è la nuova leader con 37”89, mentre Andzelika Wojcik si accomoda in terza posizione (38”04). 15:04 Adesso si fa sul serio: Marrit Fledderus avanza la propria candidatura al podio con uno strepitoso 38 netto, Karolina Bosiek le finisce subito dietro in 38”43. 15:02 Gran crono di Iga Wojtasik, la polacca fa segnare il PB in 38”74 e si issa in prima posizione, seconda piazza per Martine Ripsrud in ...