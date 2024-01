LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | Ghiotto sfida Roest nei 5000 metri

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata deglidia Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi in evidenza. Si comincia dal team sprint uomini, dove l’Italia sarà assente. A seguire i 500donne con Serena Pergher e iuomini dove la presenza tricolore è di qualità. Tre gli azzurri al via, ovvero Michele Malfatti, Riccardo Lorello e Davide. Il primo ed il terzo ieri hanno ottenuto l’argento nel team pursuit uomini. A chiudere il programma, Francesca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire gli Europei in tv/streaming – La presentazione degli Europei Buona sera e bentrovati alla ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buonanotte! 21.58: Inizia con ... (oasport)

Appuntamentoanche per i Mundial, un trio pugliese che esprime il connubio tra la musica ... lodate letterario; gli appuntamenti al buio con i libri; un Laboratorio di sketch, a cura di ...OMS+ supports hightransactions, in real - time, across multiple sales channels. For ...//store.sap.com/dcp/en/product/display - 0000006561__v1 About Graybar Graybar, a Fortune 500 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buonanotte! 21.58: Inizia con una bella medaglia d'argento l'Europeo dell'Italia ch ...Oggi, venerdì 5 gennaio, andrà in scena la prima giornata degli Europei 2024 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), si preannuncia un day-1 particolarmente interessante ...