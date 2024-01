LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora in DIRETTA | si riparte alle 12 30 | subito Elisa Platino Brignone in lotta con Vlhova

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN10.30 E13.30 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LE DICHIARAZIONI DI FEDERICADOPO LA PRIMA MANCHE LE DICHIARAZIONI DI SOFIA GOGGIA DOPO LA PRIMA MANCHE 10.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento12.30 per una seconda manche che si annuncia avvincente. A più tardi. 10.57 I piazzamenti delle altre italiane: 40ma Roberta Melesi a 3.60, 45ma Lara Della Mea a 3.79, 51ma Ilaria Ghisalberti a 4.35, 56ma Laura Pirovano a 4.78, fuori Asja Zenere. 10.56 Quattro italiane qualificate. Oltre ae Bassino, 15ma Sofia Goggia a 1.62, 30maa 2.67, che potrà ...