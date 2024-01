LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2024 in DIRETTA | Brignone a 0 02 da Vlhova | distante Shiffrin

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDILADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 9.52 La norvegese Ragnhild Mowinckel è 12ma a 2.26. Attenzione comunque che nella seconda manche potremo assistere a grandi rimonte. 9.50 Troppe intraversate per Sofia Goggia nella seconda parte della pista. Chiude decima a 1.62. Ma adesso la pista sta progressivamente peggiorando. 9.49 Goggia al primo intermedio è in vantaggio di 0.06, al secondo dietro di 0.29. 9.48 Holtmann nona a 1.20. Tocca a Sofia Goggia! 9.47 Partita la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 0.18 di ritardo al primo intermedio, 0.19 al secondo. Ma è da qui in poi che ora tutte perdono tanto da. 9.46 La ...