LIVE Sci alpino | Gigante Adelboden 2024 in DIRETTA | Odermatt fa il vuoto | De Aliprandini da podio! Alle 13 30 la seconda manche

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI KRANJSKA GORA9.30 E12.30 LA CRONACA DELLA PRIMASPRAZZI D’AZZURRO: DELLA VITE ERA DAVANTI A! VINATZER 3° TEMPO SUL MURO 11.57: L’appuntamento è per le 13.30 con ladeldi. Grazie per averci seguito, buona giornata. A più tardi 11.56: Così gli altri azzurri al traguardo: 47 KASTLUNGER Tobias ITA 59.41 +3.26 57 TALACCI Simon ITA 59.83 +3.68 11.55: Questa la classifica della primacon tutti i qualificati: 1Marco SUI 56.15 2 BRENNSTEINER Stefan AUT 57.19 +1.04 3 KILDE Aleksander ...