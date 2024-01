LIVE Sci alpino | Gigante Adelboden 2024 in DIRETTA | dominio Odermatt e lampi di azzurro | De Aliprandini sesto | quattro qualificati Seconda manche alle 13 30

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI KRANJSKA GORA9.30 E12.30 11.51: Rischia grosso nel finale Borsotti! Prima lo svizzero Zurbruegg e poi il tedesco Luitz sfiorano la qualificazione ma sono fuori di pochissimo dai 30. E’ fuori Gstrein e dunqueitaliani alla11.48: Non ci sono inserimenti nei primi 30, mancano gli ultimi 4 atleti al traguardo, dovrebbero essere 4 gli azzurri11.44. Fuori dai 30 anche l’Talacci che è 52mo al debutto con un ritardo di 3?68 11.42: Niente da fare anche per l’Kastlunger che chiude con un ritardo di 3?45 ed è 45mo 11.41: Non entrano ...