LIVE Italia-Grecia 9-5 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | azzurri in controllo del match

-3'22" Traversa di Marziali! Ma l'ha nuovamente il pallone in proprio possesso. -3'40" Palla persa in attacco dai greci,che ha ancora due break di vantaggio a disposizione. -4'04" GOOOOOLAAAA! BRUNIIII! Infilata strepitosa di Echenique che inganna la difesa avversaria, poi il centroboa azzurro va a segno con la beduina!9-5! -4'27" GOL! VLACHOPOULOS! Del Lungo non può nulla sulla conclusione dalla destra tentata dal numero 12 greco dopo aver salvato in precedenza la porta. -4'30" Termina la partita di Velotto, salito a quota tre ...