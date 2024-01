LIVE Italia-Grecia 7-4 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | inizia il terzo quarto

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-FRANCIA DIFEMMINILE DALLE 17.30 -8’00” Sprint vinto da Condemi, possesso. 19.41 Tutto pronto per l’inizio del. 19.40 Prima metà di gara che vede in vantaggio la formazione di Sandro Campagna con il punteggio di 7-4. Un’concreta quella che si è vista nei primi due quarti del match, trainata da un Edoardo Di Somma implacabile in attacco, autore di cinque delle sette reti azzurre fin qui. -0’00” Del Lungo strepitoso sul tentativo allo scadere di Gkiouvetsis, finisce il secondo7-4! -0’24” Bruni non riesce a difendere il pallone, ...

La diretta testuale LIVE di Italia-Grecia , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in ... (sportface)

La diretta testuale LIVE di Italia-Grecia , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in ... (sportface)

La diretta testuale LIVE di Italia-Grecia , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in ... (sportface)

La diretta testualedi Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano , partita valevole per la seconda giornata di ...riscattarsi pochi giorni dopo la sconfitta incassata ai quarti di Coppa...La diretta testualedi- Grecia , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile, la vittoria per blindare i quarti di finale. Dopo il largo ...SECONDO TEMPO 45' OCCASIONE JUVENTUS! Abati salva il Toro in una mischia con tiro ravvicinato, poi la difesa allontana. Ci saranno cinque minuti di recupero. 44' La Juve continua a ...