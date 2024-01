LIVE – Italia-Grecia 4-2 | gironi Europei maschili 2024 pallanuoto DIRETTA

(Di sabato 6 gennaio 2024) Latestualedi, partita valevole per il girone B deglidi, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo la vittoria all’esordio contro la Georgia, torna in acqua per crescere ancora e conquistare un altro successo. Dall’altra parte c’è la compagine greca, reduce dalla splendida vittoria contro l’Ungheria e a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 6 gennaio alla Bazen Mladost di Zagabria, in Croazia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

