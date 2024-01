LIVE Italia-Grecia 1-1 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | pareggio greco con il rigore di Genidounias

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-FRANCIA DIFEMMINILE DALLE 17.30 -6’44” Non sbaglia, c’è ildella1-1! -6’44” Penalty per la, l’arbitro punisce con la massima punizione un fallo di Presciutti -7’03” GOOOOOL! ECHENIQUE! Contropiede perfetto del Settebello finalizzato dal 33enne che va a segno col mancino!1-0! -7’33” Echenique colpisce la traversa dalla destra, prima occasione per l’. -7’58” Di Somma vince il primo sprint, possesso. -8’00” SI PARTE! PRIMO QUARTO 19.00 Tutto ...

La diretta testuale di Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano , partita valevole per la seconda giornata di ...riscattarsi pochi giorni dopo la sconfitta incassata ai quarti di Coppa...SECONDO TEMPO 45' OCCASIONE JUVENTUS! Abati salva il Toro in una mischia con tiro ravvicinato, poi la difesa allontana. Ci saranno cinque minuti di recupero. 44' La Juve continua a ...