LIVE Italia-Francia 9-4 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | si sblocca Giustini!

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GRECIA DIDALLE 19.00 3.32 Rete della, con Bouloukbachi che approfitta di una distrazione azzurra,9-4. 3.52 Goooooooooooooool, scatenata Bettini con una doppia finta per poi mettere in rete,9-3. 5.10 Gooooooooooooooool, sianche Giustini,8-3. 6.13 Gooooooooooooool, Viacava, destro sul secondo palo,7-3. 7.20che non sfrutta la superiorità numerica. 7.55 Inizia il terzo quarto, pallone per la. Finisce il secondo ...

La diretta testualedi- Grecia , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, ...La diretta testualedi- Francia , partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, ...SECONDO TEMPO 34' Fallo di Muntu a centrocampo, giallo anche per lui. 33' Dentro Finocchiaro per Florea nella Juventus. 32' GOOOOOOOOOL TORO! Franzoni. Cross innocuo per il ...Lotteria Italia 2024 streaming e diretta tv: dove vedere l'estrazione dei biglietti vincenti oggi, sabato 6 gennaio. Tutte le informazioni ...